Caracciolo sull’addio di Camporini e altri | Limes non fa politica studia i conflitti E per farlo devi sentire tutte le voci Su La7

Lucio Caracciolo interviene a Otto e mezzo, su La7, per chiarire il ruolo di Limes e il suo approccio alla geopolitica. Dopo le dimissioni di alcuni collaboratori, il direttore sottolinea l’importanza di ascoltare tutte le voci e di mantenere un’analisi obiettiva sui conflitti. Un confronto aperto che mette in luce il senso di un’informazione indipendente e approfondita, lontana dalla politica e dai clamori mediatici.

© Ilfattoquotidiano.it - Caracciolo sull’addio di Camporini e altri: “Limes non fa politica, studia i conflitti. E per farlo devi sentire tutte le voci”. Su La7 Dopo le dimissioni di quattro collaboratori storici da Limes, il direttore della rivista di geopolitica, Lucio Caracciolo, interviene a Otto e mezzo, su La7, per commentare il dissenso maturato attorno alla sua linea editoriale sul conflitto in Ucraina, tema che negli ultimi mesi ha alimentato critiche e prese di distanza interne. Federigo Argentieri, Franz Gustincich e Giorgio Arfaras hanno formalizzato l’uscita con un telegramma inviato a novembre 2025. Vincenzo Camporini, generale in pensione ed ex capo di Stato maggiore della Difesa, fino ad allora membro del consiglio scientifico, ha annunciato pubblicamente la sua decisione il 15 dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Limes, Camporini, Argentieri, Gustincich e Arfaras lasciano la rivista: "Filorussa", Caracciolo nega: "Studiamo conflitti, è geopolitica" Leggi anche: Il generale Camporini lascia Limes: “Incompatibilità con la linea politica dopo l’invasione dell’Ucraina”. È il quarto analista in pochi mesi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Chi sono i quattro ribelli che hanno lasciato Limes di Lucio Caracciolo (e perché l'hanno accusato di essere filo-Russia) - Quattro collaboratori storici hanno lasciato Limes, la prestigiosa rivista di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo, scatenando un dibattito sulla linea editoriale della testata. tag24.it

Caso Limes, Caracciolo si difende dopo gli addii: «Non siamo militanti, offriamo più strumenti» - Il fondatore della rivista di geopolitica: questo è il nostro modo di lavorare, senza illusioni perché sappiamo che in guerra la verità è sempre accompagnata da una scorta di bugie, come diceva Church ... corriere.it

Fuga di firme da Limes, Caracciolo respinge l’accusa di filoputinismo - Il direttore di Limes Lucio Caracciolo respinge l'idea che la rivista abbia una linea filorussa e replica alle dimissioni di quattro firme. msn.com

Eredità Agnelli. Il gip rinvia la decisione sul patteggiamento del commercialista storico della famiglia Agnelli, accusato di falso e infedeltà patrimoniale nell’inchiesta sull’eredità di Marella Caracciolo - facebook.com facebook

#ottoemezzo Scandalo corruzione in Ucraina, l’ipotesi di Caracciolo: “Gli americani conducono le inchieste e ora ricattano Zelensky” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.