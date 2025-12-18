Carabinieri in visita al reparto di pediatria dell’ospedale di Senigallia | doni e sorrisi per i piccoli pazienti

I Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno fatto visita al reparto di pediatria dell’ospedale locale, portando doni e sorrisi ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Un gesto di solidarietà e affetto in vista delle festività natalizie, che ha regalato momenti di conforto e allegria ai bambini ricoverati, rafforzando il legame tra forze dell’ordine e comunità.

Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Compagnia di Senigallia si sono recati in visita presso il reparto di pediatria dell'ospedale cittadino per portare un momento di sollievo e vicinanza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, in occasione delle imminenti festività natalizie. Un gesto.

