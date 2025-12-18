Capua Brogna interroga l’amministrazione | Ossertavo quanto previsto dal bando per l’installazione delle luminarie?
Il consigliere comunale Fernando Brogna ha rivolto un’interrogazione all’assessore Vincenzo Corcione, chiedendo chiarimenti sulle luminarie natalizie installate in città. La domanda si concentra sul rispetto delle procedure previste dal bando e sulla corretta realizzazione delle decorazioni festive, in un momento in cui la città si prepara ad accogliere le festività con luci e atmosfere suggestive.
Il consigliere comunale Fernando Brogna interroga l'assessore Vincenzo Corcione per chiedere chiarimenti per quanto attiene le luminarie natalizie che sono state installate per il periodo delle festività. Allo stesso Brogna ha indirizzato un'interrogazione per la quale attende risposta scritta e orale nel prossimo question time. "In data 18 novembre 2025 perveniva a diverse ditte operanti nel settore una comunicazione da parte dell'Ente avente ad oggetto "Invito per presentazione di offerta per l'affidamento del servizio di noleggio, posa in opera, manutenzione e smontaggio di luminarie nel comune di Capua in occasione delle festività natalizie.
