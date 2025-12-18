Capua Brogna interroga l’amministrazione | Ossertavo quanto previsto dal bando per l’installazione delle luminarie?

Il consigliere comunale Fernando Brogna ha rivolto un’interrogazione all’assessore Vincenzo Corcione, chiedendo chiarimenti sulle luminarie natalizie installate in città. La domanda si concentra sul rispetto delle procedure previste dal bando e sulla corretta realizzazione delle decorazioni festive, in un momento in cui la città si prepara ad accogliere le festività con luci e atmosfere suggestive.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.