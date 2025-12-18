Capodanno senza botti multe anche se sono spenti | le regole per le feste

Per un Capodanno sicuro e rispettoso dell’ambiente, sono in vigore nuove norme che vietano l’uso e il possesso di botti, fuochi d’artificio e materiale pirotecnico. La sindaca Silvia Salis ha firmato un’ordinanza che impone regole chiare, anche in caso di botti spenti, con multe previste per chi non si attiene alle disposizioni. Un passo importante per celebrare le festività in modo responsabile e senza rischi.

La sindaca Silvia Salis ha firmato un'ordinanza che vieta la detenzione di botti, fuochi d'artificio e materiale pirotecnico nella notte di Capodanno. Con contestuale divieto di utilizzo in tutto il periodo che va da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026.

Capodanno, appello di Nicola Pera per la tutela degli animali - Ad alzare la voce a Lucca in vista della notte di Capodanno è l’attivista lucchese Nicola Pera. noitv.it

Messina: vietato l’utilizzo di botti e petardi per tutto il periodo natalizio, arriva l’ordinanza del Comune - Il Sindaco di Messina ha rinnovato l’Ordinanza che stabilisce il divieto assoluto di esplosione di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e accensione di falò durante la notte di Capodanno e nel peri ... strettoweb.com

NanoTV. . #Campania- Botti di capodanno, 44 chili di esplosivo già distrutta a tutta Napoli e Provincia Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

Napoli, “Palloni di Maradona” e “Bombe Sinner: ”sequestrati 44 chili di botti di Capodanno x.com

