Capodanno in piazza La festa è Anni Novanta

Vivi l’energia degli anni ’90 in una notte indimenticabile a Bergamo. Il Capodanno in piazza si trasforma in una festa dedicata alla musica e allo stile degli anni Novanta, con l’atmosfera unica di “Nxt” in piazzale Alpini. Un evento speciale per salutare il nuovo anno circondati da amici, musica e ricordi, in un contesto che promette divertimento e nostalgia.

La musica anni '90 sarà la protagonista della festa dell'ultimo dell'anno a Bergamo, evento che, come accade da qualche anno, si festeggerà in piazzale Alpini, nella cornice di "Nxt". La manifestazione, ad ingresso gratuito (ma su prenotazione su TicketOne), è organizzata da Shining Production in collaborazione con il Comune di Bergamo. L'arrivo del nuovo anno si celebrerà, come l'anno scorso, con "Voglio tornare negli anni '90", live show che vedrà protagonisti frontman, ballerine, mascotte, effetti speciali e la musica di un decennio iconico. Un viaggio capace di coinvolgere tutte le generazioni, dai giovani agli adulti.

