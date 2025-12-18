Capodanno alla ChorusLife Arena doppio show di Andrea Pucci

Il 31 dicembre, Bergamo si prepara a vivere una notte speciale alla ChorusLife Arena, con un doppio show di Andrea Pucci. L’attore, comico e conduttore televisivo, porterà sul palco la sua energia irresistibile per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in modo indimenticabile. Un evento imperdibile per chi desidera salutare il 2023 con risate e divertimento.

Andrea Pucci arriva a Bergamo. L’attore, comico e conduttore televisivo sarà protagonista di un doppio spettacolo alla ChorusLife Arena il 31 dicembre alle 21.45 (“Un altro Capodanno”) e il 1° gennaio alle 18 (“Chi ben comincia.”). Lo show si preannuncia come un vero e proprio viaggio nel divertimento puro. Uno show eclettico, travolgente e fortemente interattivo, capace di coinvolgere il pubblico fin dal primo istante. Sul palco, Pucci sarà accompagnato dalla sua inconfondibile big band, per un’esperienza tutta da scoprire. Risate, ritmo ed energia si fondono in uno spettacolo carico di adrenalina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Alla ChorusLife Arena doppio appuntamento con il nuovo spettacolo di Paolo Ruffini

Leggi anche: Giorgio Panariello arriva alla ChorusLife Arena con il suo nuovo show

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Alla ChorusLife Arena doppio appuntamento con il nuovo spettacolo di Paolo Ruffini - Dopo il tutto esaurito della stagione 2024/25, torna sui palchi di tutta Italia “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, lo spettacolo di Paolo Ruffini con gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius ... bergamonews.it