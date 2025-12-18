Capodanno al Columbia Terme
Celebra il Capodanno in un ambiente elegante e rilassante presso l’Hotel Columbia Terme di Abano Terme. Un’occasione perfetta per accogliere il nuovo anno in compagnia di comfort, charme e benessere, lasciando alle spalle l’anno passato e brindando a un futuro ricco di promesse. Un’esperienza indimenticabile per iniziare il 2024 con stile e serenità.
L’Hotel Columbia Terme di Abano Terme vi invita a festeggiare il Capodanno in un’atmosfera accogliente e raffinata, pensata per chi desidera salutare il nuovo anno con serenità. La sera del 31 dicembre 2025 gli ospiti saranno accolti da un Cenone di Capodanno accompagnato da musica in hall, per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: A gennaio riparti dal tuo benessere con Hotel Columbia Terme
Leggi anche: Capodanno luxury alle terme: "Ardore tra acqua e fuoco" al Mioni Luxury Swim & Spa di Montegrotto
ABANO TERME Capodanno in pigiama? Non per forza. Un'alternativa c'è - Un'alternativa c'è e la offrono i pochissimi alberghi del comparto termale che restano aperti. ilgazzettino.it
Capodanno: boom alle terme, tutto esaurito negli alberghi con Spa e piscine - Se la montagna quest’anno la fa da padrone durante le feste natalizie le terme riscuotono un nuovo successo anche in vista di Capodanno, complice il clima invernale. ilsole24ore.com
Federterme, alle terme più di 100mila persone a Capodanno - Saranno più di 100mila le persone che trascorreranno le feste di Capodanno alle terme pernottando negli hotel di tutte le principali località termali italiane. ansa.it
{$videoTitle}
Tutto pronto per i nostri clienti in partenza per il “Capodanno in Turchia” con @columbia.turismo e @pierocongia #particonvidef #partidacagliari #capodanno #capodanno2026 #videfviaggi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.