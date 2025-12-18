Capodanno al Columbia Terme

Celebra il Capodanno in un ambiente elegante e rilassante presso l’Hotel Columbia Terme di Abano Terme. Un’occasione perfetta per accogliere il nuovo anno in compagnia di comfort, charme e benessere, lasciando alle spalle l’anno passato e brindando a un futuro ricco di promesse. Un’esperienza indimenticabile per iniziare il 2024 con stile e serenità.

L'Hotel Columbia Terme di Abano Terme vi invita a festeggiare il Capodanno in un'atmosfera accogliente e raffinata, pensata per chi desidera salutare il nuovo anno con serenità. La sera del 31 dicembre 2025 gli ospiti saranno accolti da un Cenone di Capodanno accompagnato da musica in hall, per.

