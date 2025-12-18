Capodanno al circo a Monza

Vivi l’ultima notte dell’anno al Crazy Circus di Monza, un’esperienza unica tra emozioni, magia e spettacolari acrobazie senza animali. Nel tendone di Cristina Togni e dei fratelli Saly, il capodanno si trasforma in un evento indimenticabile, dove arte e divertimento si uniscono in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Un’occasione speciale per celebrare l’arrivo del nuovo anno in modo originale e sorprendente.

Un'ultima notte dell'anno all'insegna dell'adrenalina e della magia. Sarà possibile nel tendone del Crazy Circus di Cristina Togni e dei fratelli Saly a Monza, dove prenderà vita uno spettacolo sorprendente senza animali che unisce arte e acrobazie accompagnato da un divertente veglione di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Chi ci sarà al concerto di Capodanno al Circo Massimo a Roma: ospiti e scaletta Leggi anche: Capodanno a Roma, ecco gli artisti del concerto al Circo Massimo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Concerto di Capodanno 2026 a Roma al Circo Massimo: annunciati gli artisti; Concerto di Capodanno 2026 a Roma: ecco gli artisti che si esibiranno al Circo Massimo; Capodanno 2026, musica, circo, teatri e castelli; Sogni da circo: il Pavaglione si trasforma in un teatro delle meraviglie. Capodanno al circo a Monza - Sarà possibile nel tendone del Crazy Circus di Cristina Togni e dei fratelli Saly a Monza, dove prenderà vita uno spettacolo ... monzatoday.it

Capodanno a Roma, da Gabry Ponte alla Pfm: ecco chi sostituirà Tony Effe. Artisti e cantanti - É arrivata la fumata bianca dal Campidoglio: concerto di Capodanno con Gabry Ponte, la Pfm, la romanissima Orchestraccia e l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta. quotidiano.net

Capodanno a Roma: al Circo Massimo Tananai, Amoroso e Fibra - Sarà il Circo Massimo a ospitare la grande festa di Capodanno di Roma: sul palco saliranno Tananai, Alessandra Amoroso e Fabri Fibra. spettakolo.it

NOTTE DI CAPODANNO SOTTO IL TENDONE Chien Barbu Mal Rasè + Circo Madera = CABARÈ ESPLOSIVO Presentatori improvvisati, numeri aerei, belve umane (non veri animali!), cantanti scatenate, magia, musica live e zero controllo. Se cerchi u - facebook.com facebook

Capodanno al Circo Massimo con Amoroso, Fabri Fibra e Tananai Il sindaco Gualtieri: «Sarà una bellissima serata con un grande concerto gratuito, un momento di gioia. Una tradizione amatissima dai romani e da quanti amano Roma» x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.