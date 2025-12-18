Capodanno al Berfi’s Club di Verona

Vivi un Capodanno indimenticabile al Berfi’s Club di Verona, il 31 dicembre 2025. Un evento esclusivo dove l’eleganza si fonde con spettacoli emozionanti e divertimento senza limiti. Preparati a brindare all’arrivo del nuovo anno in un’atmosfera raffinata e carica di energia, circondato da musica, luci e convivialità. Un’occasione perfetta per salutare il 2025 e accogliere il 2026 in grande stile.

© Veronasera.it - Capodanno al Berfi's Club di Verona Mercoledì 31 dicembre 2025 il Berfi's Club di Verona celebra il Capodanno con una serata esclusiva che unisce eleganza, spettacolo e divertimento. L'evento inizia alle 20.30 con la Cena di Gran Galà, accompagnata da animazione, musica dal vivo e performance che renderanno unica la notte più lunga.

