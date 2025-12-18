Capodanno a Formia musica e concerti per salutare il 2026

Il conto alla rovescia sta per iniziare a Formia, dove le strade si animano di musica e allegria per accogliere il 2026. Due serate di concerti e divertimento nel centro storico promettono di trasformare il capodanno in un momento indimenticabile. La città si prepara a brindare insieme, tra emozioni e buona musica, per dare il benvenuto al nuovo anno con entusiasmo e spensieratezza.

Formia, 18 dicembre 2025 – Formia si prepara a salutare il nuovo anno con due serate di musica ed eventi nel cuore della città. L'appuntamento è a Largo Paone, che tra il 31 dicembre e il 1° gennaio ospiterà dj set, concerti dal vivo e lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte, con iniziative pensate per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. La notte di San Silvestro entrerà nel vivo a partire dalle 23 con un dj set che accompagnerà il pubblico verso il conto alla rovescia. In consolle si alterneranno Claudio Iacono, Ciro Iaccarino, Antonio Masiello, Stefano Signori e Gianluca Greco. Dopo la mezzanotte, dalle 1.

