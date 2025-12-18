Capodanno a Formia | la città saluta il 2026 con Andrea Sannino e Gigi Finizio

Formia si appresta a vivere una notte di festa e musica, accogliendo il nuovo anno con grande entusiasmo. Nell’ambito della rassegna “Vivi la magia del Natale a Formia”, la città si prepara a salutare il 2026 con un evento speciale, ospitando due grandi voci della musica napoletana: Andrea Sannino e Gigi Finizio. Un momento di convivialità e emozioni per brindare insieme all’arrivo del 2027.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.