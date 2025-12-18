Capodanno a Formia | due serate di festa con Andrea Sannino e Gigi Finizio

Festeggia il Capodanno a Formia con due serate di musica e divertimento. Il 31 dicembre e il 1° gennaio, artisti come Andrea Sannino e Gigi Finizio animeranno le notti di festa, regalando momenti indimenticabili e tanta allegria per accogliere il nuovo anno insieme.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.