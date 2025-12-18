Capodanno a Formia | due serate di festa con Andrea Sannino e Gigi Finizio
Festeggia il Capodanno a Formia con due serate di musica e divertimento. Il 31 dicembre e il 1° gennaio, artisti come Andrea Sannino e Gigi Finizio animeranno le notti di festa, regalando momenti indimenticabili e tanta allegria per accogliere il nuovo anno insieme.
Saranno addirittura due le serate di festa per celebrare il Capodanno a Formia: mercoledì 31 dicembre si saluterà il 2025 con una intera notte di musica e nella serata di giovedì 1° gennaio si continuerà a ballare e cantare fino a mezzanotte.Due grandi ospiti d’eccezione animeranno le due serate. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Capodanno a Formia: la città saluta il 2026 con Andrea Sannino e Gigi Finizio
Leggi anche: Nuovo concerto gratis a piazza del Plebiscito lunedì 29 con Gigi d’Alessio, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Alessandro Siani
Andrea Sannino e Gigi Finizio protagonisti del Capodanno a Formia, l'ingresso sarà gratuito - Formia si prepara a salutare il nuovo anno con un doppio grande appuntamento musicale. internapoli.it
Golfo Aranci rivive gli anni ’90, due serate di musica in attesa del Capodanno - Sul mare, il 29 e il 30 dicembre, il paese gallurese scommette su due serate e su altrettante band da Novanta. unionesarda.it
Gaetachannel.it. . GUARDATE! IN DIRETTA ANDREA SANNINO A FORMIA!! CAPODANNO 2025/ 26 @follower Pro Loco città di Formia @fanpiùattivi Gianluca Taddeo Sindaco Centro Socio Culturale Trivio Gianluca Taddeo Gaetachannel.it Comune di Formi - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.