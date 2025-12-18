Capodanno a Firenze | Tiromancino protagonisti ecco i concerti e gli ospiti in piazza

Festeggia il Capodanno a Firenze con un evento imperdibile: i Tiromancino sul palco di Santa Croce, protagonista della serata insieme a ospiti speciali. La città si anima con concerti e iniziative nelle piazze principali, creando un’atmosfera unica per l’arrivo del nuovo anno. Un’occasione per vivere la magia di Firenze in un’atmosfera di festa e musica, in un luogo che unisce tradizione e innovazione.

Firenze, 18 dicembre 2025 – Per Capodanno "abbiamo scelto come piazza principale quella di Santa Croce", questo "per provare a dare centralità alle varie piazze. In Santa Croce avremo una collaborazione con Sky, ci saranno una serie di artisti che si esibiranno sul palco come Paola Alessi, i Tiromancino, Franco 126, Serafin, Tomasi. Ad aprire e chiudere l'evento ci sarà Lele Sacchi". Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, in occasione dei tradizionali auguri di Natale ai giornalisti, a Palazzo Vecchio. Funaro ha spiegato che l'evento in Santa Croce "inizierà alle 21 e durerà fino alle 1, ci sarà sia la parte del dj set che la parte degli show dal vivo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

