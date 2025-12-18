Capodanno a Firenze il concerto tra gli altri dei Tiromancino e Paola Iezzi Spettacoli in quattro piazze ecco il programma

Festeggia il Capodanno a Firenze tra musica e spettacoli unici. Quattro piazze, quattro atmosfere: dal gospel al jazz al grande concertone, con protagonisti i Tiromancino e Paola Iezzi. Una serata imperdibile per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno in un’atmosfera magica e ricca di emozioni, in una delle città più affascinanti d’Italia.

Quattro piazze per quattro spettacoli diversi, dal gospel al jazz al concertone: Firenze riserva come sempre una grande serata per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

