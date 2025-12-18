Capodanno 2026 | eccellenza e benessere sul lago di Lugano

Il 2026 si avvicina, portando con sé nuove opportunità di eccellenza e benessere sul suggestivo lago di Lugano. Il Parco San Marco Hotels & Beach Resort, protagonista di una stagione di successi, si prepara a vivere un nuovo anno all’insegna di raffinatezza e relax, invitando gli ospiti a scoprire un’esperienza indimenticabile tra lusso e panorami mozzafiato.

Parco San Marco Hotels & Beach Resort guarda al 2026 dopo una stagione di successi. Lago di Lugano, 17 dicembre 2025 – Si è conclusa lo scorso 2 novembre una stagione straordinaria per il Parco San Marco Hotels & Beach Resort. Il rinomato rifugio situato sulle incantevoli rive del Lago di Lugano celebra un altro anno di crescita costante, confermandosi tra le mete più amate in Europa per chi è alla ricerca di relax, alta cucina e servizi d’eccellenza personalizzati. Sebbene la stagione sia ufficialmente terminata, Parco San Marco si prepara ad accogliere i propri ospiti per un periodo natalizio ricco di magia, dal 23 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, con un programma esclusivo dedicato a chi desidera vivere le festività in un’atmosfera unica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

