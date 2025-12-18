Capodanno 2026 a Napoli il concertone con Elodie e Serena Brancale costa 590mila euro
Il Capodanno 2026 a Napoli si preannuncia spettacolare, con un grande concerto in piazza del Plebiscito e un DJ set sul Lungomare, accompagnati da suggestivi fuochi d'artificio. La festa, arricchita dalla presenza di Elodie e Serena Brancale, richiederà un investimento complessivo di oltre 760mila euro, promettendo un inizio d'anno indimenticabile per i presenti.
Il concerto di Capodanno Napoli 2026 in piazza del Plebiscito con Elodie costerà 590mila euro. Per il Dj set sul Lungomare e i fuochi d'artificio altri 170mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Capodanno a Napoli, Elodie e Serena Brancale protagoniste del concertone: anche Cecchetto nell'organizzazione
Leggi anche: Capodanno a Napoli 2026, concerto con Elodie e Serena Brancale in piazza del Plebiscito
Concerto di Capodanno 2026 a Napoli: gli artisti e il programma completo; Capodanno a Napoli, una festa popolare tra il lungo concerto di Elodie e trasporti non stop | VIDEO; Piano traffico e concertone, Napoli si prepara per San Silvestro; Capodanno a Napoli, in piazza c’è Elodie: «Concertone targato Sanremo».
Capodanno 2026 a Napoli, il concertone con Elodie e Serena Brancale costa 590mila euro - Il concerto di Capodanno Napoli 2026 in piazza del Plebiscito con Elodie costerà 590mila euro. fanpage.it
Capodanno a Napoli 2026, il concerto con Elodie e Serena Brancale - Capodanno a Napoli 2026 con concerti, grandi artisti e spettacoli diffusi dal 29 dicembre al 1 gennaio tra piazze e palazzetti. napolike.it
Capodanno a Napoli 2026, concerto con Elodie e Serena Brancale in piazza del Plebiscito - La kermesse inizia lunedì 29 dicembre al PalaVesuvio di Ponticelli, con il concerto gratuito dedicato a James Senese, il grande sassofonista e cantante napoletano scomparso quest’anno all’età di 80 ... fanpage.it
Napoli, Capodanno si avvicina: sequestrati 44 kg di esplosivo - GUARDA IL SERVIZIO #StileTV #stiletvhd #stiletvplay #canale72 #news #campania - facebook.com facebook
Capodanno a Napoli 2026 - Quattro giorni di eventi, musica e festeggiamenti Dal 29 dicembre 2025 al 1°gennaio 2026 Guarda il servizio della WebTV x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.