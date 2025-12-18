Capodanno 2026 a Napoli il concertone con Elodie e Serena Brancale costa 590mila euro

Il Capodanno 2026 a Napoli si preannuncia spettacolare, con un grande concerto in piazza del Plebiscito e un DJ set sul Lungomare, accompagnati da suggestivi fuochi d'artificio. La festa, arricchita dalla presenza di Elodie e Serena Brancale, richiederà un investimento complessivo di oltre 760mila euro, promettendo un inizio d'anno indimenticabile per i presenti.

