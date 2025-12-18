Capitaneria di porto da oggi nello Stretto navigheranno due nuovi piloti

Da oggi, nello Stretto di Messina, due nuovi piloti si uniscono alla Capitaneria di porto, rafforzando il servizio di pilotaggio. Alla cerimonia ufficiale, alla presenza del comandante Luciano Pischedda e del capo pilota Letterio Donato, sono state consegnate le licenze definitive, segnando un importante passo avanti per la sicurezza e l’efficienza delle operazioni marittime nella zona.

Volti nuovi nella Capitaneria di porto di Messina. Stamane, alla presenza del comandante del porto Luciano Pischedda e del capo pilota Letterio Donato, si è tenuta lacerimonia di consegna delle licenze definitive di pilotaggio a due nuovi piloti che sono entrati a far parte della locale.

