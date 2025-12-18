Capitale Italiana della Cultura 2028 Valentina Bellè testimonial per la candidatura di Valeggio

Valentina Bellè è il volto scelto come testimonial per la candidatura di Valeggio a Capitale Italiana della Cultura 2028. La sua presenza rafforza l'impegno del progetto “Coltiviamo le persone”, affiancando figure di spicco come Michelangelo Pistoletto. Un segnale di fiducia e di grande valore verso un futuro ricco di cultura, innovazione e rinascita sociale, sottolineando l'importanza di valorizzare le eccellenze italiane.

© Veronasera.it - Capitale Italiana della Cultura 2028, Valentina Bellè testimonial per la candidatura di Valeggio Dopo l'investitura del maestro Michelangelo Pistoletto come Ambasciatore della Rigenerazione Umana, la scelta di Valentina Bellè come testimonial del progetto "Coltiviamo le persone" conferma il livello autorevole e la qualità delle professionalità e delle personalità culturali che sostengono la.

