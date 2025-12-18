Caos pensioni in maggioranza il governo cambia la norma sul riscatto della laurea | cosa sta succedendo

Il caos sulle pensioni continua a far discutere: dopo le polemiche, il governo ha riformulato l'emendamento, eliminando la norma sul riscatto della laurea e mantenendo quella sulle finestre mobili. Tuttavia, la situazione rimane confusa e suscita molte incertezze tra cittadini e esperti. Ecco cosa sta succedendo e quali potrebbero essere le conseguenze di questa nuova versione della normativa.

Dopo le forti polemiche di queste ore il governo ha riformulato l'emendamento sulle pensioni. Secondo quanto si apprende salterebbe la norma sul riscatto della laurea e resterebbe quella sulle finestre mobili, ma sul punto sembra esserci una gran confusione. Stando alle parole del ministro Giorgetti infatti, la nuova versione non elimina completamente la stretta ma si limita a bloccare la retroattività della norma.

Pensioni in manovra, scontro in maggioranza: lavori sospesi in commissione - Caos sul maxiemendamento: i senatori della Lega hanno chiesto di fermare la seduta per un faccia a faccia con l'esecutivo ... repubblica.it

Malavasi, maggioranza nel caos su pensioni nessun rispetto degli italiani - "Sulle pensioni la maggioranza è nel caos e non ha avuto alcun rispetto nei confronti di chi ha lavorato una vita e fatto sacrifici per andare avanti. ansa.it

“Altro che abolire la #Fornero. In tre anni, siamo arrivati alla Fornero plus, questa è la verità.”, spiega a Today.it @antoniomisiani , responsabile Economia del #Pd #manovra2026 #pensioni x.com

