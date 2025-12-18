Caos pensioni Giorgetti | Emendamento riscatto laurea riformulato salvi i diritti acquisiti Cosa cambia

Il maxi-emendamento alla legge di Bilancio introduce importanti novità sul riscatto della laurea, con un nuovo limite temporale che si estende al 2031. La riformulazione riguarda soprattutto il valore del riscatto ai fini pensionistici, con conseguenze sulla possibilità di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro. Un intervento che ha suscitato reazioni e preoccupazioni tra coloro che si preparano a pianificare il proprio futuro pensionistico.

Il maxi-emendamento alla legge di Bilancio riduce dal 2031 il valore del riscatto della laurea ai fini pensionistici, allungando i tempi di uscita dal lavoro. La premier Meloni ha promesso che si interverrà per correggerlo.

Manovra, caos pensioni: salta la stretta sul riscatto della laurea ma resta il nodo delle finestre - Il ministro dell'Economia Giorgetti: "Emendamento depositato.

Pensioni in manovra, scontro in maggioranza: lavori sospesi in commissione - Caos sul maxiemendamento: i senatori della Lega hanno chiesto di fermare la seduta per un faccia a faccia con l'esecutivo

"Altro che abolire la #Fornero. In tre anni, siamo arrivati alla Fornero plus, questa è la verità.", spiega a Today.it @antoniomisiani , responsabile Economia del #Pd #manovra2026 #pensioni

