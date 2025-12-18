Canzone di Natale ‘senza Gesù’ folla alla recita dei bambini | il testo viene confermato

In un contesto dove si discute di radici e tradizioni, una scena diversa ha preso vita all’interno della biblioteca San Pellegrino di Reggio Emilia. La recita natalizia dei bambini, senza riferimenti religiosi, ha riempito di musica e allegria lo spazio, attirando una folla di genitori e spettatori. Un momento di autenticità e spensieratezza che ha saputo unire tutti, al di là delle parole e delle polemiche politiche.

Reggio Emilia, 18 dicembre 2025 – Mentre fuori le parole della politica alzavano il tono su radici e tradizioni, dentro lo Spazio Ragazzi della biblioteca San Pellegrino a Reggio Emilia a parlare è stata solo la musica. Le polemiche dei giorni scorsi sulla modifica del testo di Din Don Dan – dove il riferimento a Gesù Bambino era stato sostituito da messaggi di condivisione – sono rimaste sulla soglia, spazzate via dall'entusiasmo dei bambini della scuola primaria San Giovanni Bosco. Il caso era nato dalla modifica del testo di Din Don Dan (il celebre riadattamento di Jingle Bells), dove il riferimento a "Gesù Bambino" era stato sostituito da frasi dedicate all'atmosfera della festa e alla gioia della condivisione.

