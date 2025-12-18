Cantieri bloccati la protesta | Milanopoly con le nostre vite

Le grida di protesta si fanno sentire tra i cantieri fermi, simbolo di sogni spezzati e speranze congelate. Famiglie che vedono sfumare il progetto di una casa più grande, mentre altri sono costretti a tornare dai genitori. È la drammatica realtà di chi si sente intrappolato in un sistema che trasforma le vite in una partita di Milanopoly, dove il prezzo più alto lo pagano le persone.

Ci sono famiglie che vedono tramontare il sogno di una casa più grande per un figlio in arrivo. Sfuma il desiderio di una vita autonoma, perché c’è chi è dovuto tornare a vivere con i genitori. Il danno psicologico oltre a quello economico, perché somme anche superiori a 100mila euro investite per comprare casa “sulla carta“ sono bloccate. Storie che legano gli acquirenti di case in cantieri sequestrati, al centro di indagini o bloccati per lo stallo degli uffici comunali, che ieri si sono riuniti davanti a Palazzo di giustizia per far sentire la voce delle " famiglie sospese ". Un albero di Natale, addobbato con chiavi di casa, uno striscione con scritto "Basta Natali sotto sequestro: liberate famiglie, case e cantieri", un gioco da tavolo (Milanopoly, con un cantiere bloccato su ogni casella) e una lettera aperta rivolta a "magistratura, Comune, Governo e forze politiche". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

