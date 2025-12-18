Cantieri aperti nel Municipio 2 torna la protesta di cittadini e commercianti | Territorio paralizzato

Nel Municipio 2, la riapertura dei cantieri ha riacceso le tensioni tra cittadini e commercianti, esasperati dai continui interventi che paralizzano il territorio. Corso Benedetto Croce, via Sturzo e via Papa Giovanni XXIII vivono una sequenza infinita di lavori, creando un ciclo senza fine di disagi e incertezza. La situazione richiede interventi urgenti per ripristinare la normalità e garantire un equilibrio tra sviluppo e vivibilità.

