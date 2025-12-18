Canti di popolo e di Natale | gli studenti dell’Ambrosini–King portano musica e speranza nel carcere di Agrigento

Gli studenti dell’Ambrosini–King di Favara portano musica e speranza nel carcere di Agrigento con uno spettacolo che celebra le tradizioni popolari e il Natale. “Canti di popolo, canti di Natale” unisce musica, cultura e solidarietà, creando un ponte tra il passato e il presente, tra libertà e rinascita. Un gesto di speranza e condivisione che riscalda i cuori e rafforza il senso di comunità.

Musica come incontro, tradizione come linguaggio comune, Natale come tempo di speranza. È questo il senso dello spettacolo "Canti di popolo, canti di Natale – Musica, tradizione e speranza" realizzato dagli studenti e dalle studentesse dell'istituto Ambrosini – Martin Luther King di Favara.

