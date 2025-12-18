Cani rabbiosi e un leader che si crede onnipotente

Immagina di essere Giorgia Meloni e di scoprire a colazione che la tua sorella Arianna ha rilasciato un’intervista al Manifesto. Un’immagine che suscita immediatamente domande e tensioni, tra cani rabbiosi e un leader che si crede onnipotente. Un momento di sorpresa e riflessione su potere, famiglia e le sfide di chi si trova al centro di attenzione e critiche.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.