Cane scivola in un dirupo | a Provaglio d' Iseo | salvato dai vigili del fuoco

A Provaglio d'Iseo, un cane è scivolato in un dirupo vicino al Santuario della Madonna del Corno. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per salvare Ciro, che si trovava in passeggiata con il suo padrone. Un intervento tempestivo che ha evitato conseguenze più gravi e ha dimostrato ancora una volta l'importanza della prontezza delle forze dell'ordine.

