Cane scivola in un dirupo | a Provaglio d' Iseo | salvato dai vigili del fuoco

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Provaglio d'Iseo, un cane è scivolato in un dirupo vicino al Santuario della Madonna del Corno. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per salvare Ciro, che si trovava in passeggiata con il suo padrone. Un intervento tempestivo che ha evitato conseguenze più gravi e ha dimostrato ancora una volta l'importanza della prontezza delle forze dell'ordine.

cane scivola in un dirupo a provaglio d iseo salvato dai vigili del fuoco

© Ilgiorno.it - Cane scivola in un dirupo: a Provaglio d'Iseo: salvato dai vigili del fuoco

L’incidente è avvenuto in prossimità del Santuario della Madonna del Corno, dove Ciro si trovava a passeggio con il suo padrone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Cane precipita in un dirupo, salvato dai vigili del fuoco

Leggi anche: Cane da caccia cade in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

cane scivola dirupo provaglioCane da caccia finisce nel dirupo - MONTAIONE: Il quattro zampe era in zona impervia e non riusciva a riguadagnare il sentiero. toscanamedianews.it

Cane cade nel dirupo: recuperato dopo 4 ore - È stato un salvataggio molto delicato quello compiuto ieri mattina dai vigili del fuoco del distaccamento di Novafeltria, impegnati a salvare un giovane Labrador precipitato in un dirupo dalle parti ... ilrestodelcarlino.it

Cane finito in dirupo 30 metri salvato con tecniche Saf - E' scivolato in un dirupo di circa 30 metri in zona impervia un cane che è stato comunque salvato dai vigili del fuoco del Comando di Perugia. ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.