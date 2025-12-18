Cane da pastore abruzzese maremmano | cambia la denominazione del più famoso cane degli armenti italiano

La Federazione Cinologica Internazionale ha approvato la proposta dell'ENCI di rivedere il nome del celebre cane da pastore italiano, invertendo i termini e valorizzando così le sue origini. Questa modifica riflette l'importanza storica e culturale di questa razza, simbolo di tradizione e affidabilità nel panorama canino nazionale. Un gesto che rende omaggio alla sua identità autentica e al patrimonio italiano.

La Federazione Cinologica Internazionale ha accolto la proposta dell'ENCI per cambiare la denominazione del cane italiano invertendo i due termini nel nome. La politica gioisce ma manca una sensibilizzazione riguardo tutti i soggetti di questa razza che vengono confinati nei canili ogni giorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Da Maremmano abruzzese ad Abruzzese Maremmano, la svolta storica nella denominazione della razza canina.

