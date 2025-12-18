CANALE 5 SUL GRANDE FRATELLO | UNA FINALE DI FESTA EMOZIONI E CUORE

Giovedì 18 dicembre, su Canale 5, torna “Grande Fratello” con una finale ricca di emozioni, festa e sorprese. Condotto da Simona Ventura, l’evento promette un’occasione unica per vivere momenti intensi e coinvolgenti, culminando in una serata indimenticabile. Non perdere l’appuntamento con il grande show che ha tenuto milioni di italiani con il fiato sospeso.

Giovedì 18 dicembre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show condotto da Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Una finale di festa, emozioni e cuore. Cinque finalisti, cinque storie diverse, un sogno comune: vincere Grande Fratello. Il televoto in corso sarà la resa dei conti tra due grandi protagonisti dell'edizione: Omer o Jonas? Chi continuerà la corsa verso la vittoria? Sfide avvincenti metteranno a dura prova i nervi dei concorrenti, per raggiungere la fase decisiva, dove Anita, già superfinalista, li aspetta per l'ultima resa dei conti.

Grande Fratello 2025, stasera la finale su Canale 5: anticipazioni diretta di giovedì 18 dicembre. Nomination, eliminati e sondaggi e chi vince? - Ci siamo: Finale Grande Fratello 2025 per eleggere il vincitore di questa 19° edizione. superguidatv.it

Grande Fratello 2025 raddoppia l’appuntamento e slitta la finale: ecco quando andrà in onda su Canale 5 - Il Grande Fratello 2025 raddoppia con un doppio appuntamento facendo slittare la finale: ecco la data di messa in onda su Canale 5. superguidatv.it

