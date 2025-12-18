CANALE 5 SUL GRANDE FRATELLO | UNA FINALE DI FESTA EMOZIONI E CUORE
Giovedì 18 dicembre, su Canale 5, torna “Grande Fratello” con una finale ricca di emozioni, festa e sorprese. Condotto da Simona Ventura, l’evento promette un’occasione unica per vivere momenti intensi e coinvolgenti, culminando in una serata indimenticabile. Non perdere l’appuntamento con il grande show che ha tenuto milioni di italiani con il fiato sospeso.
Giovedì 18 dicembre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show condotto da Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Una finale di festa, emozioni e cuore. Cinque finalisti, cinque storie diverse, un sogno comune: vincere Grande Fratello. Il televoto in corso sarà la resa dei conti tra due grandi protagonisti dell’edizione: Omer o Jonas? Chi continuerà la corsa verso la vittoria? Sfide avvincenti metteranno a dura prova i nervi dei concorrenti, per raggiungere la fase decisiva, dove Anita, già superfinalista, li aspetta per l’ultima resa dei conti. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Leggi anche: Grande Fratello: stasera la finale su Canale 5, Anita favorita secondo i bookmakers
Leggi anche: Grande Fratello 2025 raddoppia l’appuntamento e slitta la finale: ecco quando andrà in onda su Canale 5
Grande Fratello 2025, quando va in onda la finale: data ultima puntata; Grande Fratello: Lunedì 15 dicembre - Puntata 13 Video; Grande Fratello: Dolce accende la polemica con le ex coinquiline Video; Grande Fratello ieri sera, cos'è successo? Semifinale del 15 dicembre.
Chi vince il “Grande Fratello 2025”? Pronostici e anticipazioni dell’ultima puntata su Canale 5 - Anita, Grazia, Giulia e uno tra Jonas e Omer sono i candidati alla vittoria del reality condotto per la prima volta da Simona Ventura ... iodonna.it
Grande Fratello 2025, stasera la finale su Canale 5: anticipazioni diretta di giovedì 18 dicembre. Nomination, eliminati e sondaggi e chi vince? - Ci siamo: Finale Grande Fratello 2025 per eleggere il vincitore di questa 19° edizione. superguidatv.it
Grande Fratello 2025 raddoppia l’appuntamento e slitta la finale: ecco quando andrà in onda su Canale 5 - Il Grande Fratello 2025 raddoppia con un doppio appuntamento facendo slittare la finale: ecco la data di messa in onda su Canale 5. superguidatv.it
? The Moon Rock ? | A Haunting Tale of Mystery and Ambition
Stasera, su Canale 5 in prima serata, un grande concerto evento per celebrare i 40 anni di carriera di Sal Da Vinci e omaggiare la città di Napoli. Registrato lo scorso 6 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, il concerto sbarca in tv, in onda a partire dalle 2 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.