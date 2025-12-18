Campo troppo largo opposizioni divise | sei partiti sei mozioni

Il campo largo sull’Ucraina si presenta come un mosaico frammentato di mozioni, con sei partiti distinti e opposti tra loro. Un insieme di anime che, nonostante condividano l’obiettivo di affrontare la tema, sono divise da divergenze profonde e difficili da superare. Il 18 dicembre 2025 a Roma, si mostrano ancora più evidenti le tensioni e le divisioni che caratterizzano questo panorama politico, rendendo arduo un vero dialogo comune.

Roma, 18 dicembre 2025 –  Il campo largo, sull’Ucraina, è un mosaico di mozioni (sei: Pd, M5s, Italia viva, Azione, Avs, +Europa), un frazionamento di anime che va d’accordo solo su un punto: il non riuscire ad andare d’accordo. Il recente dibattito parlamentare sulle comunicazioni del governo circa il proseguimento del sostegno a Kiev ha cristallizzato le linee di faglia che attraversano il fronte delle opposizioni. Diverse sensibilità che si sono presentate alla prova dell’Aula con una geometria variabile, formalizzata in una serie di mozioni distinte che riflettono visioni geopolitiche difficilmente conciliabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

