Campionati di Filosofia 2026 | domanda adesione entro 17 gennaio 2026 Prova in italiano o in lingua straniera
Partecipa ai Campionati di Filosofia 2026, organizzati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con la Società Filosofica Italiana. La competizione, aperta a studenti italiani e stranieri, prevede una prova in italiano o in lingua straniera. La domanda di adesione deve essere inviata entro il 17 gennaio 2026. Un’occasione unica per mettere alla prova le proprie capacità filosofiche e culturali.
La Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alla Società Filosofica Italiana (SFI), organizza i Campionati di Filosofia con la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, degli Uffici Scolastici Regionali e dell’associazione Philolympia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
