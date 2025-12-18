Campionati di Filosofia 2026 | domanda adesione entro 17 gennaio 2026 Prova in italiano o in lingua straniera

Partecipa ai Campionati di Filosofia 2026, organizzati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con la Società Filosofica Italiana. La competizione, aperta a studenti italiani e stranieri, prevede una prova in italiano o in lingua straniera. La domanda di adesione deve essere inviata entro il 17 gennaio 2026. Un’occasione unica per mettere alla prova le proprie capacità filosofiche e culturali.

