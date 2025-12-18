Campi Museali Natalizi tra giochi scoperte e musei ad Arezzo

Scopri i Campi Museali Natalizi ad Arezzo, un’occasione speciale per i più piccoli di immergersi in un mondo di giochi, creatività e scoperte durante le festività. Tre musei della città aprono le porte a un’esperienza educativa e divertente, pensata per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, rendendo le vacanze natalizie ancora più magiche e indimenticabili.

C'è tempo fino al 31 gennaio per visitare la mostra di Luigi Spina "Campi Flegrei - La terra ardente". La mostra è anche un'ottima ragione per scoprire il Padiglione Cavaliere, l'area recentemente riaperta del Castello di Baia con le sue nuove sale museali - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.