Campi Bisenzio cadavere in un baule | nessun segno di violenza sul corpo di Lorenzo Paolieri

A Campi Bisenzio, un grave ritrovamento scuote la comunità: il corpo di Lorenzo Paolieri, 32 anni, è stato trovato senza segni di violenza all’interno di un baule nell’abitazione di Sant’Angelo a Lecore. Il mistero sulla sua morte si infittisce, mentre le indagini cercano di fare luce su quanto accaduto.

Sul corpo di Lorenzo Paolieri non ci sono segni di violenza. Il 32enne è stato trovato in un baule, nell'abitazione a Sant'Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio dove viveva con la famiglia, la mattina del 13 dicembre 2025. La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omissione di soccorso ed occultamento di cadavere. I due fratelli del morto sono stati presi in carico dai servizi sanitari e trasferiti in una struttura residenziale protetta.

Sigilli sulla casa di Campi Bisenzio dove è stato trovato un cadavere nel baule. La famiglia viveva senza luce e gas - I due fratelli del orto sono stati presi in carico dai servizi sanitari e trasferiti in una struttura residenziale protetta. ilfattoquotidiano.it

Orrore a Campi Bisenzio, cadavere di un 32enne trovato in un baule: in casa la madre denutrita e i fratelli - Macabra scoperta a Campi Bisenzio: cadavere mummificato di un 32enne trovato in un baule. tag24.it

