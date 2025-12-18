Campari vende l’Amaro Averna e il mirto Zedda Piras a Illva Saronno Accordo chiuso per 100 milioni

Campari ha concluso un accordo da 100 milioni di euro con Illva Saronno Holding, acquisendo l’Amaro Averna e il mirto Zedda Piras. La partnership rafforza la presenza di entrambe le aziende nel mercato degli spirits, unendo tradizione e innovazione. L’operazione rappresenta un passo strategico nel panorama delle bevande alcoliche italiane, consolidando la posizione di Illva Saronno come protagonista nel settore.

Roma, 18 dicembre 2025 – Cento milioni di euro per Amaro Averna e il mirto Zedda Piras. È l'accordo siglato tra Campari Group e la Illva Saronno Holding, proprietaria dell'iconico amaretto Disaronno, del Rabarbaro Zucca e degli storici vini siciliani Florio e Duca di Salaparuta. Il closing dell'operazione è previsto entro la prima metà del 2026. Il gruppo Campari – l'azienda è stata fondata nel 1860 a Novara ed è diventata famosa nel Novecento per il bitter dall'inconfondibile colore rosso, simbolo di un'impresa di successo – fa sapere l'intenzione di rifocalizzarsi sul brand prioritario Braulio nella categoria degli amari.

