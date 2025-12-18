Campari ceduti amaro Averna e mirto Zedda Piras

Campari Group ha annunciato la cessione di amaro Averna e del mirto Zedda Piras a Illva Saronno Holding, rafforzando la propria strategia di focus sui principali marchi. L’accordo apre nuove prospettive per entrambe le aziende, consolidando la presenza nel segmento dei distillati e delle grappe di alta qualità. Questa operazione segna un importante passo nel panorama delle eccellenze italiane, sottolineando l’evoluzione del mercato e le dinamiche di consolidamento del settore.

© Lettera43.it - Campari, ceduti amaro Averna e mirto Zedda Piras Campari Group ha raggiunto un accordo per la cessione di amaro Averna e del mirto Zedda Piras a Illva Saronno Holding, gruppo che controlla marchi storici come Disaronno e le etichette siciliane Florio e Duca di Salaparuta. Il valore complessivo dell'operazione ammonta a 100 milioni di euro, mentre il perfezionamento è atteso entro la prima metà del 2026. L'operazione si inserisce nel percorso di revisione del portafoglio avviato dal gruppo di Davide Campari-Milano, con l'obiettivo di focalizzarsi su un numero più limitato di marchi considerati strategici e, allo stesso tempo, proseguire nella riduzione dell'indebitamento.

Campari cede Averna e Zedda Piras a Illva Saronno: operazione da oltre 210 milioni - Campari Group ha raggiunto un accordo per la cessione di amaro Averna e del mirto di Sardegna Zedda Piras a Illva Saronno Holding, gruppo proprietario, tra gli altri, di Disaronno e degli storici marc ... meridionews.it

Campari cambia ricetta: il gruppo cede amaro Averna e mirto Zedda Piras per 100 milioni. I dettagli dell'operazione - L’operazione, con closing previsto entro il primo semestre 2026, rientra nella strategia di razionalizzazione del portafoglio e rafforzamento sui core ... affaritaliani.it

