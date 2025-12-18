Campari cede Zedda Piras e Averna | i due marchi venduti per 100 milioni alla holding proprietaria di Disaronno

Campari conclude la vendita di due storici marchi italiani, Averna e Zedda Piras, alla holding proprietaria di Disaronno per 100 milioni di euro. La cessione si inserisce nel quadro di una strategia di ristrutturazione aziendale, dopo aver raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate per il rientro di 405 milioni. Un’operazione che segna un nuovo capitolo per il gruppo nel panorama dei distillati italiani.

Dopo l’ accordo con l’Agenzia delle Entrate raggiunto nei giorni scorsi per restituire 405 milioni al fisco, Campari ha chiuso la trattativa per la cessione di due marchi storici: l’amaro Averna e il mirto Zedda Piras. I due prodotti saranno acquisiti da Illva Saronno Holding, già proprietaria di Disaronno e dei vini Duca di Salaparuta e Florio, per cento milioni di euro. La definizione dell’affare è prevista per la prima metà del 2026. Nell’accordo è prevista la creazione di una nuova società gestirà i due marchi: diversi dipendenti passeranno a lavorare per la nuova azienda, che prenderà anche il controllo dei magazzini, degli stabilimenti produttivi di Caltanissetta e Alghero e dei residui accordi contrattuali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

