Campari cede Averna e Zedda Piras | accordo da 100 milioni con Illva Saronno

Campari ha annunciato la cessione di Averna e Zedda Piras a Illva Saronno, segnando un'importante operazione nel settore beverage italiano. L'accordo, del valore di 100 milioni di euro, rafforza le strategie di crescita delle due aziende, consolidando la loro presenza nel mercato. Un passaggio che sottolinea la volontà di rinnovamento e sviluppo del panorama delle beverage in Italia.

Intesa tra due grandi gruppi del beverage italiano. Campari ha raggiunto un accordo per la cessione di due storici marchi del proprio portafoglio, Amaro Averna e Zedda Piras, alla Illva Saronno Holding. Il valore dell'operazione. Il corrispettivo complessivo dell'operazione è pari a 100 milioni di euro, cifra che sancisce il passaggio di proprietà di due marchi fortemente legati alla tradizione liquoristica italiana. Il profilo dell'acquirente. Illva Saronno Holding è proprietaria di alcuni dei brand più iconici del settore, tra cui il celebre Disaronno, oltre agli storici vini siciliani Florio e Duca di Salaparuta.

