Campari cede Averna e Zedda Piras a Illva Saronno | operazione da 100 milioni

Campari annuncia la cessione di Averna e Zedda Piras a Illva Saronno, in un’operazione da 100 milioni di euro. La mossa strategica rafforza la posizione di Illva Saronno nel segmento degli amari e dei liquori tradizionali, segnando un importante cambio di passo nel portafoglio di Campari. Un accordo che apre nuove prospettive per tutti i soggetti coinvolti, consolidando le rispettive leadership di mercato.

Campari ha raggiunto un’intesa per cedere due marchi del proprio portafoglio: l’amaro Averna e il mirto di Sardegna Zedda Piras. L’ acquirente è Illva Saronno Holding, gruppo che controlla, tra gli altri, Disaronno e le storiche etichette siciliane Florio e Duca di Salaparuta. Il valore complessivo dell’operazione è di 100 milioni di euro e il completamento è atteso entro la prima metà del 2026. La vendita per Campari. Per Campari, la vendita rientra in un percorso di semplificazione del portafoglio. Il ceo Simon Hunt sottolinea che l’operazione è coerente con la strategia illustrata al Capital Markets Day: puntare su meno iniziative, ma con maggiore rilevanza strategica, e continuare a lavorare sulla riduzione della leva finanziaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

