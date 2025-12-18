Campari cede amaro Averna e mirto Zedda Piras per 100 mln

Campari annuncia la cessione di amaro Averna e mirto Zedda Piras a Illva Saronno Holding per 100 milioni di euro. L’accordo rafforza la strategia di focus del gruppo, che continua a investire nelle sue aree di core business. La transazione apre nuovi orizzonti e opportunità di crescita, consolidando ulteriormente la presenza di Illva Saronno nel segmento dei spirits di qualità.

Campari ha raggiunto un accordo per la cessione di amaro Averna e mirto di Sardegna Zedda Piras, per 100 milioni di euro, a Illva Saronno Holding, proprietaria, tra gli altri, dell'iconico Disaronno e degli storici vini siciliani Florio e Duca di Salaparuta. Questa transazione, spiega una nota, «rappresenta un altro passo significativo nell'attuazione della strategia di razionalizzazione del.

