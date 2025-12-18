Campari cede amaro Averna e mirto Zedda Piras per 100 milioni di euro a Illva Saronno

Campari Group ha annunciato la cessione di Averna e Zedda Piras a Illva Saronno Holding per 100 milioni di euro, segnando un'importante operazione strategica. La vendita coinvolge due marchi storici e rinomati nel panorama dei liquor italiani, consolidando ulteriormente la posizione di Illva Saronno nel settore. Questa mossa apre nuovi scenari di crescita e sviluppo per entrambe le realtà, rafforzando la loro presenza nel mercato nazionale e internazionale.

Campari Group cede amaro Averna e mirto Zedda Piras per 100 milioni di euro a Illva Saronno Holding, proprietaria, tra gli altri, dell'iconico Disaronno e degli storici vini siciliani Florio e Duca di Salaparuta. È quanto si legge in una nota in cui si spiega che questa transazione rappresenta un.

