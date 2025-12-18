Campari cede amaro Averna e mirto Zedda Piras per 100 milioni

Campari Group ha annunciato la cessione di amaro Averna e mirto Zedda Piras per 100 milioni di euro a Illva Saronno Holding, proprietaria di Disaronno e di rinomati vini siciliani. La mossa strategica mira a rafforzare il focus del gruppo su altri segmenti, aprendo nuove opportunità di crescita sul mercato internazionale.

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Campari Group cede amaro Averna e mirto Zedda Piras per 100 milioni di euro a Illva Saronno Holding, proprietaria, tra gli altri, dell'iconico Disaronno e degli storici vini siciliani Florio e Duca di Salaparuta. Campari Group si rifocalizza sul brand prioritario Braulio nella categoria degli amari. E' quanto si legge in una nota in cui si spiega che questa transazione rappresenta un altro passo significativo nell'attuazione della strategia di razionalizzazione del portafoglio per rafforzare il focus sui core brand contribuendo alla semplificazione del business e alla riduzione della leva finanziaria.

