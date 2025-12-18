Campari cede Amaro Averna e Mirto di Sardegna Zedda Piras per 100 milioni di euro

Campari Group rafforza la sua strategia di crescita annunciando la cessione di Amaro Averna e Mirto di Sardegna Zedda Piras per 100 milioni di euro. Un’operazione che sottolinea l’impegno del gruppo nella razionalizzazione del portafoglio e nell’ottimizzazione delle risorse, segnando un passo importante nel percorso di sviluppo e consolidamento del marchio a livello internazionale.

Campari Group accelera sulla razionalizzazione del portafoglio e annuncia un'operazione che segna un passaggio rilevante nella strategia finanziaria del gruppo. È stato infatti raggiunto un accordo per la cessione di amaro Averna e mirto di Sardegna Zedda Piras a Illva Saronno Holding, realtà industriale che controlla marchi storici come Disaronno, Florio e Duca di Salaparuta. L'operazione si inserisce nel percorso delineato durante l'ultimo Capital Markets Day, con l'obiettivo di concentrare risorse e investimenti su un numero più limitato di brand considerati core.

