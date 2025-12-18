Camorra 11 arresti nel clan Amato-Pagano Riunioni dei boss a casa di una coppia di Melito

Un’operazione della DIA ha portato all’arresto di 11 persone del clan Amato-Pagano, coinvolte in attività illecite tra cui riciclaggio e associazione camorristica. Le indagini hanno svelato riunioni dei boss a Melito Nuovo, rafforzando il quadro di un’organizzazione radicata nel territorio. Un colpo deciso alla criminalità organizzata nel cuore del napoletano, con l’obiettivo di smantellare un sistema di illegalità e impunità.

© Teleclubitalia.it - Camorra, 11 arresti nel clan Amato-Pagano. Riunioni dei boss a casa di una coppia di Melito Nuovo blitz anti-camorra nel napoletano. La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone, ritenute responsabili – a vario titolo – di associazione per delinquere di stampo camorristico, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni, con l’aggravante di aver agito per agevolare il clan Amato-Pagano, operante nei comuni . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it Leggi anche: Boss del clan Amato-Pagano preso a Tenerife: sequestrò una persona per rubarle l'alloggio popolare a Napoli Leggi anche: Colpo al clan Amato-Pagano, 11 arresti nel napoletano Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Camorra, 11 arresti contro clan Scissionisti in area nord di Napoli; Il blitz con 25 arresti e 25 fermi, dall'asse mafia-Camorra per la droga alla scalata per il potere alla Noce; Maxi-operazione antimafia a Palermo, 50 misure cautelari: “Nel traffico di droga rapporti stretti Cosa nostra-Camorra”; Scambio elettorale politico mafioso: arresti all'alba a Latina, Terracina e Roma. Camorra, colpo al clan Amato-Pagano: 11 arresti tra Napoli e hinterland - Pagano: 11 arresti tra Napoli e hinterland Napoli – Nuovo duro colpo alla camorra napoletana. statoquotidiano.it

Camorra, 11 arresti contro can Scissionisti in area nord di Napoli - Le indagini della Dia – Il provvedimento trae origine dalle attività investigative svolte dalla Dia di Napoli e coordinate dalla direzione distrettuale ... pupia.tv

Napoli, blitz anticamorra: 11 arresti nel clan Amato-Pagano - La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli, ... msn.com

#Camorra, stangata al #clan Amato-Pagano: altri 11 arresti | https://shorturl.at/I6GTn - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.