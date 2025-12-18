Cammarata apre il museo immersivo San Giacomo | un viaggio digitale nei monti Sicani

Nel cuore dei monti Sicani nasce il museo immersivo San Giacomo, un’esperienza innovativa che unisce tecnologia e cultura. Un affascinante viaggio digitale permette di scoprire il patrimonio naturalistico e storico di questa affascinante regione, valorizzandone la bellezza e le tradizioni. Un nuovo modo di vivere e condividere le ricchezze dei monti Sicani prende vita, offrendo emozioni e conoscenza a visitatori di ogni età.

© Agrigentonotizie.it - Cammarata apre il museo immersivo San Giacomo: un viaggio digitale nei monti Sicani Un nuovo modello di valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale prende forma nel cuore dei monti Sicani. A Cammarata l’ex chiesa di San Giacomo si trasforma nell'omonimo museo immersivo: un centro di interpretazione del territorio che utilizza le più avanzate tecnologie digitali per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Museo del Patriarcato apre a Roma: viaggio nel futuro per raccontare disuguaglianze e violenza di genere Leggi anche: Turismo digitale inclusivo al museo del Monte San Michele di Sagrado Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cammarata, s’inaugura il Museo Immersivo San Giacomo. Nasce a Cammarata il museo immersivo San Giacomo - Un modello innovativo per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale e la promozione del turismo nei Monti Sicani, una nuova porta d’accesso al territorio ... msn.com

Il Centro Diaconale "La Noce" - Istituto Valdese apre una call per educatrici ed educatori da inserire nell’équipe di #CasadeiMirti Sai Palermo-Sistema accoglienza integrazione Comune di Palermo impegnata nei percorsi di accoglienza e autonomia delle per - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.