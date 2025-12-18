Camion si incendia durante il rifornimento di Gpl al distributore | vigili del fuoco evitano il disastro

Un incendio si è sviluppato su un camion durante il rifornimento di Gpl sulla Fi-Pi-Li, nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 dicembre. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Pisa ha evitato un possibile disastro, mettendo in sicurezza l'automezzo e l'area circostante. La situazione è stata prontamente sotto controllo, garantendo la sicurezza di tutti i presenti e prevenendo conseguenze più gravi.

