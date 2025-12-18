Camion si incendia durante il rifornimento di Gpl al distributore | vigili del fuoco evitano il disastro
Un incendio si è sviluppato su un camion durante il rifornimento di Gpl sulla Fi-Pi-Li, nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 dicembre. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Pisa ha evitato un possibile disastro, mettendo in sicurezza l'automezzo e l'area circostante. La situazione è stata prontamente sotto controllo, garantendo la sicurezza di tutti i presenti e prevenendo conseguenze più gravi.
Squadra dei Vigili del fuoco di Pisa è intervenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 dicembre sulla Fi-Pi-Li al km 58, direzione Livorno, per l'incendio di un automezzo pesante. Presso un distributore di carburanti la motrice dell'autoarticolato, durante il rifornimento di gas naturale liquido. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Una moto si incendia durante la marcia: illeso il conducente, il rogo domato dai vigili del fuoco
Leggi anche: Le fiamme avvolgono l'auto a Gpl mentre è in marcia: Vigili del Fuoco evitano esplosione (le foto)
Paura sulla FiPiLi, autoarticolato prende fuoco durante il rifornimento di Gnl. Evitato un disastro; Fi-Pi-Li, incendio camion GNL al distributore: paura al km 58 verso Livorno; Camion a fuoco durante il rifornimento in FiPiLi; Il camion prende fuoco mentre fa rifornimento, paura sulla FiPiLi.
Incendio in via Primo Maggio, a Gornate Olona. A fuoco un camion per il trasporto di asflato - facebook.com facebook
Incendio in via Primo Maggio, a Gornate Olona. A fuoco un camion per il trasporto di asflato #in evidenza x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.