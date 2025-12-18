Camera | ' La sacra famiglia' di Ceroli esposta a Montecitorio

Nella storica sala ex 'Cit' di Montecitorio, affacciata sul corridoio dei presidenti, è stata esposta da oggi l'opera

Roma, 18 dic (Adnkronos) - Nella sala ex 'Cit' di Montecitorio, che si affaccia sul corridoio dei presidenti, è presente da oggi l'opera "La sacra famiglia" del maestro Mario Ceroli. Lo rende noto la Camera. Il nuovo allestimento temporaneo (fino a fine gennaio) sarà al centro del percorso di visita di Montecitorio a porte aperte dell'11 gennaio. All'inaugurazione di questa mattina l'artista è stato accolto dal vicepresidente Giorgio Mulè, dal questore Paolo Trancassini e dal presidente della commissione Cultura Federico Mollicone. "È un'emozione assistere al trasporto del maestro per l'arte e sono particolarmente felice che abbia recentemente ritrovato un'altra sua opera, il Quinto stato, ora esposta nell'Aula dei gruppi", ha sottolineato Trancassini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

