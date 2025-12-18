Un momento di vita quotidiana che riflette le tensioni e le sfide di una giornata comune. Tra impegni familiari e scelte politiche, le storie di genitori come Gribaudo raccontano il legame tra famiglia e impegno civico, in un contesto di cambiamenti e decisioni che coinvolgono tutti.

© Iltempo.it - Camera: Gribaudo posta foto con la figlia in aula, 'asilo chiuso, primo no di Maria a Meloni'

Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Stasera sono dovuta andar a prender mia figlia perché era tardi ma ci tenevo a votare ancora un po'. Dopo la lunga giornata con Meloni in Aula c'era un provvedimento per me molto importante di cui parleremo domani sulla sicurezza sul lavoro. È stato il primo no di Maria al governo Meloni". Sul suo profilo Facebook la deputata del Pd Chiara Gribaudo ha postato le foto con la figlia nell'aula della Camera, dove l'esame del Dl sulla sicurezza sul lavoro è andato avanti fino a tarda serata. "Adesso, però, dobbiamo andare a casa. Gli asili giustamente chiudono e una bambina ha le sue esigenze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Violenza donne, Schlein posta foto con Meloni: svolta fondamentale

Leggi anche: Intesa Fdi-Pd sulla violenza sessuale: la Schlein posta foto con la Meloni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Camera: Gribaudo posta foto con la figlia in aula, 'asilo chiuso, primo no di Maria a Meloni' - "Stasera sono dovuta andar a prender mia figlia perché era tardi ma ci tenevo a votare ancora un po'. lanuovasardegna.it