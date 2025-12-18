Camera | concerto di Natale in aula sabato diretta su Raiuno
Il 20 dicembre alle 17, l’aula di Montecitorio si trasformerà in un palcoscenico natalizio, ospitando il tradizionale concerto di Natale in diretta su Rai1. Un momento di festa e musica che arricchirà l’atmosfera delle festività, offrendo a tutti un’occasione unica per condividere l’emozione di questa speciale tradizione.
Roma, 18 dic (Adnkronos) - Sabato 20 dicembre, dalle 17, l'aula di Montecitorio ospiterà il tradizionale concerto di Natale, in diretta su Rai1, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera. L'evento, che si inserisce nel contesto della maratona Rai-Telethon per la ricerca e la cura delle malattie genetiche rare, sarà introdotto dal saluto del presidente della Camera Lorenzo Fontana. A seguire si esibiranno il coro dell'Associazione nazionale alpini di Milano, la cantante Cecille e il Solevoci Gospel Choir. Conduce Eleonora Daniele. L'appuntamento viene trasmesso in diretta anche sulla webtv e sul canale satellitare della Camera.
