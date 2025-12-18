Il 20 dicembre alle 17, l’aula di Montecitorio si trasformerà in un palcoscenico natalizio, ospitando il tradizionale concerto di Natale in diretta su Rai1. Un momento di festa e musica che arricchirà l’atmosfera delle festività, offrendo a tutti un’occasione unica per condividere l’emozione di questa speciale tradizione.

© Iltempo.it - Camera: concerto di Natale in aula, sabato diretta su Raiuno

Roma, 18 dic (Adnkronos) - Sabato 20 dicembre, dalle 17, l'aula di Montecitorio ospiterà il tradizionale concerto di Natale, in diretta su Rai1, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera. L'evento, che si inserisce nel contesto della maratona Rai-Telethon per la ricerca e la cura delle malattie genetiche rare, sarà introdotto dal saluto del presidente della Camera Lorenzo Fontana. A seguire si esibiranno il coro dell'Associazione nazionale alpini di Milano, la cantante Cecille e il Solevoci Gospel Choir. Conduce Eleonora Daniele. L'appuntamento viene trasmesso in diretta anche sulla webtv e sul canale satellitare della Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Claudio Baglioni al Concerto di Natale 2025 nell’Aula del Senato

Leggi anche: Bagheria, un concerto di Natale con l'orchestra e il coro dell'istituto Falcone e Borsellino in aula consiliare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Roma/Rai2, concerto diretto da Riccardo Muti in diretta il 12 dicembre; Concerto di Natale del maestro Muti per Papa Leone XIV e conferimento Premio Ratzinger; Riccardo Muti a papa Leone: Santità, l'ho amata dal primo momento; Bagheria, un concerto di Natale con l'orchestra e il coro dell'istituto Falcone e Borsellino in aula consiliare.

Camera: concerto di Natale in aula, sabato diretta su Raiuno - Sabato 20 dicembre, dalle 17, l'aula di Montecitorio ospiterà il tradizionale concerto di Natale, in diretta su Rai1, a cura di Rai Parlamento. lanuovasardegna.it