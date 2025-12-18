Cambia la viabilità interna all' ospedale Ingrassia | L' obiettivo è migliorare la sicurezza e la fluidità degli accessi

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da lunedì 22 dicembre, l’ospedale Ingrassia introduce una nuova viabilità interna, con l’obiettivo di potenziare la sicurezza e ottimizzare la circolazione degli accessi. Questa modifica mira a garantire un ambiente più sicuro e funzionale per pazienti, visitatori e personale, migliorando la gestione del traffico nel parco ospedaliero e facilitando gli spostamenti quotidiani.

Immagine generica

Da lunedì prossimo, 22 dicembre, entrerà in vigore una nuova organizzazione della viabilità all’interno del parco dell'ospedale Ingrassia. L’obiettivo del provvedimento è di migliorare la sicurezza e la fluidità degli accessi. L’ingresso veicolare per l’utenza e per il personale avverrà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Messa in sicurezza e adeguamento degli scarichi, lavori idraulici lungo il Savio e in via Fornasaccia: cambia la viabilità

Leggi anche: Perugia, lavori Metrobus: come cambia la viabilità dell'ospedale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Nuovo ospedale di Lavagna, cambia il progetto. I costi lievitano di mezzo milione - Lavagna – Da una parte l’esigenza della Regione di non mettere a rischio i fondi stanziati per i progetti del Pnrr riguardanti gli ospedali della Liguria. ilsecoloxix.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.