Cambia la viabilità interna all' ospedale Ingrassia | L' obiettivo è migliorare la sicurezza e la fluidità degli accessi
A partire da lunedì 22 dicembre, l’ospedale Ingrassia introduce una nuova viabilità interna, con l’obiettivo di potenziare la sicurezza e ottimizzare la circolazione degli accessi. Questa modifica mira a garantire un ambiente più sicuro e funzionale per pazienti, visitatori e personale, migliorando la gestione del traffico nel parco ospedaliero e facilitando gli spostamenti quotidiani.
