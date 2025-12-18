Calo vistoso per l’export piacentino | 476 milioni in meno pesa la manifattura I dati per Paese e comparto
L’export piacentino ha segnato un significativo calo nei primi nove mesi dell’anno, con una riduzione di 476 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La manifattura, settore trainante, continua a risentire delle difficoltà, contribuendo a una flessione complessiva del 9,3%. Nonostante l’attenuarsi della perdita rispetto a giugno, i numeri evidenziano ancora una volta le sfide del territorio nel contesto internazionale.
Pur essendosi attenuata rispetto ai valori di fine giugno (-11,8%), resta ancora molto alta la flessione dell’export piacentino: alla conclusione dei primi nove mesi dell’anno in corso si rileva un calo del 9,3%, che porta il valore dei flussi a 4,6 miliardi di euro, cioè 476 milioni in meno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Economia ferrarese in calo: male export, edilizia e manifattura. E +38% di cassa integrazione
Leggi anche: Export, Messina in flessione nel 2025: pesa il calo sui mercati internazionali
secondo molti spettatori il vistoso calo di ascolti di Sandokan è dovuto principalmente alla storia che sarebbe raccontata in modo troppo noioso e piatto. Secondo voi cosa non funziona https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/sandokan-fa- - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.