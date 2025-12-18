Calendario dell’arte omaggio a Calderoni

Il calendario d’Arte 2026 rende omaggio al pittore Adelmo Calderoni, celebrando il suo talento e la sua eredità. Presentato all’Officina dell’Arte sabato 20 dicembre alle 10:30, in occasione di una mostra-incontro dedicata a Ugo Pasini, questo progetto rende omaggio alla figura di Calderoni e alla sua influenza nel panorama artistico. Un’occasione unica per immergersi nella sua opera e nel suo spirito creativo.

È dedicato al pittore Adelmo Calderoni il calendario d’Arte 2026, che sarà presentato presso l’ Officina dell’Arte sabato 20 dicembre, alle 10,30 in occasione della mostra-incontro dedicati al maestro cesenate Ugo Pasini. Il calendario, che si deve alla cura dello studioso d’arte Orlando Piraccini è prodotto dall’azienda Dotprint di Cesena (che l’ha in distribuzione), specializzata nel settore della stampa offset e digitale e realizzato con la partecipazione di Officina dell’Arte di Angelo Fusconi, in collaborazione con il collezionista Massimo Antoniacci e gli eredi dell’artista. Si tratta della quinta pubblicazione del genere, dopo quelle delle scorse annate dedicate ad altri noti pittori cesenati del ‘900 e contemporanei: Osvaldo Piraccini, Ugo Pasini, Giovanni Cappelli, Mario Morigi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

